ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ: 23.89 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಫಸಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ 23.89 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 0.24 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 0.4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, 0.4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ, 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೀನ್ಸ್, 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ, 3 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 0.6 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಟೊಮೆಟೊ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 8.90 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, 1.40 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ, 0.81 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಟೊಮೆಟೊ, 0.20 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

9 ಮನೆ ಹಾನಿ: ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4, ಹಾನಗಲ್ನ 3 ಹಾಗೂ ಸವಣೂರಿನ 2 ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 169 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ₹26.9 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ