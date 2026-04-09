ವಾಹನ ಕಳವು: ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿ ಚಾಂದಪಾಷಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ ಶಿಕಾರಿಪುರ (34) ಎಂಬುವವರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಶಹರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿ ಚಾಂದಪಾಷಾ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳ್ಳತನ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನಿಂದ ₹ 4.25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಜೀಪು, ₹ 1.80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ, ₹ 60 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಾವೇರಿಯ ತಾರಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಜೀಪು ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ದಾವಣಗೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 'ಜಿಪಿಎಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಳೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಇರುವ ವಾಹನ ಕದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಭಯ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೂ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಾವೇರಿಯ ತಾರಾ ಪ್ಲಾಜ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ಕದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಮುಖ ಚಹರೆ ಕೆಲ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸುಳಿವಿನಿಂದ ಆತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಹನ: 'ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಅಡವಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನವು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಅಡವಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>