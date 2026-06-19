<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು (ಎಸ್ಐಆರ್) ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹುತಾತ್ಮ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಜ್ಯಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು–ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಜಾಥಾವು ಗುರುವಾರ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೂ. 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಕಲ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪರಿಮಳಾ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮತದಾನವೆಂಬುದು ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಜನವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ರದ್ದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಆರೀಫ್ ಉಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಾದರಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ, ಗ್ರಾ.ಪಂ., ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಅಂಜುಮನ್–ಎ–ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಫಾನ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಉಡಚಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭೂತಿ, ಸುರೇಶ ಚಲವಾದಿ, ಖಲಂದರ್ ಅಲಿಗೌಡ್ರ, ಹಸೀನಾ ಹೆಡಿಯಾಲ, ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ, ಮಹ್ಮದಕಾಸೀಮ್ ರಬ್ಬಾನಿ, ಜಿಲಾನಿ ಮೇದೂರ, ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮುದ್ದಿ, ಸುಮಂಗಲಾ ಇಪ್ಪಿಕೊಪ್ಪ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಡಿವಾಳರ, ಜಿಶಾನ್ ಪಠಾಣ, ಖಮರ್ಅಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ದಾವಲಸಾಬ ಹಿರೇಮುಗದೂರ, ಯಾಸೀರ್ ಇರ್ಷಾದ್, ವಾಜೀಂ ಅಲಿ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಕ್ಬೂಲ್ ಎಂ.ಕೆ. ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಜಾಥಾದ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶರಣಮ್ಮ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-22-1552336849</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>