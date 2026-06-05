ಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜು

<p>ಹಾವೇರಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಸವಣೂರು ಹಾಗೂ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 13.36 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.25 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮತದಾರರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲು ಈಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘2002ರಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ 2025ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರು, ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ 2025ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವ ಮತದಾರರು, ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ದಾಖಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್ಆರ್ಐ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ: ‘ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 1482 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 1,482 ಬಿಎಲ್ಒಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ 148 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೂನ್ 29ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು, ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಂದಲೂ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರೇ ಪತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತದಾರರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.’</p>.<p>‘ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಗೈರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದವರು, ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಂಥವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂ ದರು.</p>.<p>‘ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಗೈರು, ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡ ಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂ ದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1,482 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,200 ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು, 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತದಾರರನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್. ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-22-584652883</p>