ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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ಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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