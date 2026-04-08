‘ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಕ್ಷಿಸಿ’

ತಡಸ: ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹತ್ತಿರದ ಹೊಸೂರು ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬನ್ನೂರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 35 ಎಕರೆಯ ಬೇಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಲ ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದುಂಡಿಗೌಡ್ರ, ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಸಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆತ್ತುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಗರಾಜ ಕೂಡವಕ್ಕಲಿಗರ, ಶಶಿಧರ ಯಲಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾತಣ್ಣವರ, ಹರ್ಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ದೇವಣ್ಣ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ, ಶಶಿಧರ ಹೊನ್ನನ್ನವರ, ಫಕಿರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಾನಂದ ರಾಮಗೆರಿ, ರಾಜಣ್ಣ ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಗನೂರು,. ಧರಣೇಂದ್ರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರ, ಈರಣ್ಣ ಸಮಾಗೊಂಡ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಡವಗಿ. ರೈತರು ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>