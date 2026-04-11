ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೇ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ

ಹಾವೇರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಭಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಗಿರಿ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜನರನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ದೇವಗಿರಿಯ ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತ ನಳಗಳಿಲ್ಲ. ಓಣಿಗೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ಗುಂಪು ಸೇರಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇವಲ ನಳ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಮೂರು ಕಡೆ ನಳದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, 'ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಭಾಂಗಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅಣುಕಿಸುವಂತಿದೆ.

ನೀರು ತರುವುದೇ ಕಾಯಕ: 'ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಳವಿದ್ದರೂ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಳಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ನೀರು ತರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು, ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮನೆಗೊಂದು ತಳ್ಳುಗಾಡಿ: 'ಜಿಲ್ಲ