ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಗಡುವು: ದಲ್ಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್

ಹಾವೇರಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು (ಎಂವಿಎಸ್) ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಜಿ.ಪಂ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1,325 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೂರು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಡಸ ಸೇರಿದಂತೆ 291 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ (ಹಾನಗಲ್ 112, ಹಾವೇರಿ 37, ಶಿಗ್ಗಾವಿ 93 ಮತ್ತು ಸವಣೂರು 49) ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 85.60ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೇ 81.50ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'ಆಣೂರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಹಂತ 1 ಹಾಗೂ ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಂಸಬಾವಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ 20 ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 726 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 706 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ' ಎಂದರು.

'₹379.72 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 12 ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಪುನಃಶ್ವೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 3 ಯೋಜನೆ ಪುನಃಶ್ವೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

217 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಡಿಜಟಲೀಕರಣ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ 217 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಡಿಜಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುನೀತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260530-22-171585147