ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 'ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ' ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾವೇರಿ ಶಹರ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಹರ ಠಾಣೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ‘ಹಾವೇರಿಯ ಅಶ್ವಿನಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್’ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕ ಎನ್ನಲಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಲೋಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕ ಆನ್ವೇರಿ ಎಂಬಾತ, ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಗೋಳು ಆಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಬಳಿಕ, ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಂಚನೆ ವಿವರ: ‘ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ತೆರದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ‘ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಊದಬತ್ತಿ, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಧೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 9 ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹ 25 ಸಾವಿರ ₹ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಜಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹26 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹಣದ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಮೊದಲು ₹1 ಲಕ್ಷ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿಯ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಂದಾಜು ₹10 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ‘ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತೆರೆದು, ₹ 8 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 10 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-22-720708944</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>