ವಿಶ್ವ ಣಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವ ಣಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ದಿವಸ' ಅಂಗವಾಗಿ ಣಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಕಮಿಟಿ, ರತ್ನತ್ರಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ, ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮೀಲನ್ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭಾವನ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಣಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಲಾಯತು.</p>.<p>'ಈ ದಿನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರದೇ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಮಹೋನ್ನತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಣಮೋಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂತ್ರವಾಗಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿಳಾದ ಅಂರಿಹಂತ, ಸಿದ್ದ, ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಕಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಣಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>