ಹಾವೇರಿ: ಸರಗಳ್ಳನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

<p>ಹಿರೇಕೆರೂರು: ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಿರೇಕೆರೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ವರಹ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವಿನ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಎಂಬುವವರ ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹಳೇಮನಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಹಳೇಮನಿ, ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಖಾದರ ಪುಡಿ ಎರಚುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು: ಹಿರೇಕೆರೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರಗಳ್ಳತನ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ವರಹ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವಿನ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯೇ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ‘ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ದಂಪತಿ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಡ್ಡ ಏರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬೈಕ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ’ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಶರತ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಇತರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-22-66837780</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>