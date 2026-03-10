ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಿರೇಕೆರೂರು: ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:14 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:14 IST
ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ  ರೈತ ಸಂಘ   ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ  ಸೋಮುವಾರ  ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವಿರುದ್ದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
Haveri

