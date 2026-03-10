ಹಿರೇಕೆರೂರು: ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಹಿರೇಕೆರೂರು:</strong> ‘ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ರೈತರು ಕಂಬ, ವೈಯರ್, ಟಿ.ಸಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಡಿ ₹18 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಬ, ವೈಯರ್ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಸಿ. ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ವಿ. ಕೆಂಚಳ್ಳೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾರಾಯಣ ಕಳ್ಳಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದ ಟಿ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಟಿ.ಸಿಯಿಂದ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಟಿ.ಸಿ. ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಯನ್ನು 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರಿಂದ ಹಣ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿ.ಸಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ, ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಲು ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ₹850 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಲೈನ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರೀಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೆರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಬಾರದು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯ ಜೋಶಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಸ್., ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾಲತೇಶ ಪೂಜಾರ, ಎಚ್.ಎಚ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಹ್ಮದ್ಗೌಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪ್ಯಾಟಿ, ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಗೋವಿ, ಶಂಭಣ್ಣ ಮುತ್ತಿಗಿ, ಗಂಗನಗೌಡ್ರ ಮುದಿಗೌಡ್ರ, ಬಸನಗೌಡ ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>