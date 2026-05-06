‘ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ’

<p>ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಣೆಬೇನ್ನೂರು ವೃತ್ತ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ ಜೆ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮಾಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಾಗೂ ಹಂಸಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆ, ಅತಿವೇಗ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳ ತೀವೃತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷವು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಏಡಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಬ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಳಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿನ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು, ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಹಳ ದೂಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಪಂಡಿತ್ ಯುವಜನತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮೂಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾರ್ಯದ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ವಿ ಕೆರೂಡಿ , ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಠಪತಿ , ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಕಳಗೋಂಡ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-22-864310180</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>