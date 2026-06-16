ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿ - ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ

<p>ಹಿರೇಕೆರೂರ: ‘ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 4 ಹೊಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>2023ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ‘ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ’ಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹103 ಕೋಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸ್ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ ಹಡಪದ ಮಾತನಾಡಿ, ’ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 105 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ 36 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3.40 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು 4 ಹೊಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ‘ ಎಂದರು.</p>.<p>4 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು: 1. ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮಾಸೂರು ವಯಾ ವರಹ ನೀಡನೇಗಿಲು ವಿರಾಪೂರ. 2. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಯಾ ಮಕರಿ, ಕುಂಚೂರು ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ, 3.ಅಬಲೂರು–ಹಂಸಬಾವಿ 4. ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಡಕನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಮಾಸೂರು ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಮೇದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗೌರಕ್ಕನವರ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಡಳ್ಳಿ, ಮಹೇಶ ಗುಬ್ಬಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಪಾಟೀಲ, ವಸಂತ ದ್ಯಾವ್ವಕ್ಕಳರ, ಷಣ್ಮುಖ ಮಳಿಮಠ, ಕೆಎಂಎಫ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಜ್ಜನಗೌಡ ಮಾವಿನತೋಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-22-178493702</p>