ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳು: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ

ಹುತ್ತೇಶ ಲಮಾಣಿ

ಹಿರೇಕೆರೂರು: ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತವಾದ ಜಿ.ಬಿ. ಶಂಕರರಾವ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪವು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತವಾದರು ದಿನಾಲೂ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಳಂಬೀಡ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತೀರ 4 ರಿಂದ 5 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ.

ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ಬೀದಿದೀಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೀಪಗಳು ನಿತ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ನಾಗರಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯು ಕತ್ತಲುಮಯವಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟಿ ಚಾಳ, ಬಣಕಾರ ಚಾಳ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ನಗರ, ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್, ವಿದ್ಯಾನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಚನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕೆರೂರು ರಸ್ತೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಮಾಸೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಕತ್ತಲು ಅವರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹತ್ತಿರವೂ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳು ಸಹ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

'ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆಂದು ಬೀದಿದೀಪ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರ