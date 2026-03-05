ಹಾವೇರಿ | ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು
