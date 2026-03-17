ಹಾವೇರಿ: 'ವೈರಸ್ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಚ್ಪಿವಿ (ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್) ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ' ಎಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ನಮ್ರತಾ ಉಡುಪ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಮಾಗನೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ' ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಈ ಮೊದಲು 65 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 45 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುಬೇಗ ಋತು ಚಕ್ರ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 52 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜು, ಬಹಳ ದಿನ ಶೇಖರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಶಾಂತಲ ಆರ್. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಋತುಬಂಧ (ಮೆನೋಪಾಸ್) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಯುವಿಹಾರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿತ್ಯ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಅರವಿಂದನ್ ಆರ್., 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಮನಿಷಾ ಕಬ್ಬೂರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಗನೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಮನು, ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ಮಾನಿಬಣಕಾರ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದರು.