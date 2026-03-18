ಗೃಹಿಣಿ–ಅಧಿಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ: ಎಸ್‌.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಸಲಹೆ

ಹಾವೇರಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಹಂ ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾವೇ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಾಯಂದಿರ ತ್ಯಾಗದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆಯೇ? ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ನಾನು ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಅಹಃ ಇರಲೇಬಾರದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ನೌಕರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳದ ಅಹಃನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಸಹ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಅಜ್ಜ, ಅಣ್ಣ–ತಮ್ಮರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಲು ತಂದೆ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅಹಃನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರೆ, ಬಾಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

'ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ–ಪುರುಷ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಲೀಲೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಂಭು ಬಳಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೃಹಿಣಿಯಾ ಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ–ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ–ಸೊಸೆ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮಗಳಂತೆ, ಅತ್ತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸುಖ ಸಂಸಾರರಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ- ಶೈಲಜಾ ವಿ. ಗೌಡರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀಣಾ ಹೊಸಮನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್