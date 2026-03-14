ಸಹಾನುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಮಹಿಳೆ: ಡಾ.ಅಲಕಾ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹನಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ದೇವತೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಡಾ.ಅಲಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾಡಗಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗ' ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮನೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಶತ್ರು ಎಂಬ ಕಳಂಕವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

ಪಿಎಸ್ಐ ಭಾರತಿ ಕುರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯಾದವಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.

ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ.ಜಗಾಪೂರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ಬಿ.ಆದರ್ಶ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುವರ್ಣಾ ಉಪಾಸಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ಕಮ್ಮಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರೇಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಬೇಬಕ್ಕ ಬಾರಂಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಬಿಇಎಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಸ್ನೇಹಾ ಇಮ್ಮಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಂಗೋಲಿ, ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಈ ವೇಳೆ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕವಿತಾ ಸೊಪ್ಪಿನಮಠ, ಗೀತಾ ಯಲಿ, ಸುಶೀಲಾ ಕಲಾಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವೇತಾ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಇದ್ದರು.