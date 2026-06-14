ಕಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ

<p><strong>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ:</strong> ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರುವ ಮಕ್ಕಳು. ಬಿಸಿಯೂಟದ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಲಭ್ಯವಾಗದ ನೀರು. ಆವರಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು. ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೈದಾನದ ಜಾಗ. ಆಟವಾಡಲು–ಓಡಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು...</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ.ಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 340 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿರುವುದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶಾಲೆಯು ನರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ತಂದು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀರು ತಂದು ಅಡುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು, ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ, ಬೀದಿನಾಯಿ ಹಾವಳಿ</strong>: ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಭಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡುವ ಜಾಗ, ಕೈ–ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ನಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಗಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ನಾಯಿಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ನಾಯಿ ಓಡಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಜಾಗವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಇರುವ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾದರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಶಾಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧ್ಯಮಠ, ಪಿಡಿಒ</span></div>.<div><blockquote>ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸದಸ್ಯ </span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-22-60247782</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>