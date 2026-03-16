ಹಾವೇರಿ: ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಜೋರು ಮಳೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟವೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>