ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಗದಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ನರೇಗಲ್, ಮುಳಗುಂದ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ನರೇಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳ, ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಹಳ್ಳ, ಮಾರನಬಸರಿ ಹಳ್ಳ, ಹಾಲಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದವು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಕಲಕೇರಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಹೊರ್ತಿ, ಇಂಚಿಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಹಲವೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು, ಸವದತ್ತಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಮೂಡಲಗಿ ಹಾಗೂ ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಹುನಗುಂದ, ಶಿರೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಹಳ್ಳ ಒಡೆದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಂದ್: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ನಗರ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ, ಬಸಾಪುರ, ಯಲಗಚ್ಛ, ಕರ್ಜಗಿ, ಹಳೇ ರಿತ್ತಿ, ಗುತ್ತಲ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮಳೆ ಜೋರಾ ಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಡಗಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಗಡಿ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳ ಒಡೆದು, ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತು. ಹಾವೇರಿ– ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಐದಾರು ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಮೀನು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿತ್ತು. ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಅಗಡಿಯ ಆನಂದವನ ಮಠಕ್ಕೂ ಭಾಗಶಃ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-1912930159</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>