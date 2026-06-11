<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕರೂರಿನಿಂದ ಹರಿಹರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಪಿಎಸ್ಐ ನಿಂಗರಾಜ, ವಾಗೀಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮಾಲತೇಶ ಮಣಕೂರ, ಸುಭಾಸ ಸೂರ್ವೆ, ಕುರುವತ್ತೆಪ್ಪ ಬಣಕಾರ, ಹನುಮಂತಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಆರ್,ಕುಮಾರ ಕುದರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಮ್ಮಾರ, ರಮೇಶ ಕರೆಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವತಾಡಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಡತಿ, ಭರಮಪ್ಪ ಸಣ್ಣಗುಡಿ, ತುಕಾರಾಮ ಬಕ್ಕಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕವಳಿಕಾಯಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಮಡಿವಾಳರ, ಬಸವರಾಜ ಓಲೇಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಗಿರೀಶ ರಾಮನಗೌಡ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-22-129482319</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>