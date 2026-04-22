ಕೂನಬೇವು: ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಇಂದಿನಿಂದ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂನಬೇವು ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏ.22ರಿಂದ ಮೇ 1ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7.30ರಿಂದ 9.30ರ ವರೆಗೆ ಶಿವಶರಣೆ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶತರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ತುಲಾಬಾರ, ಲಕ್ಷ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಕುಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಶನೈಶ್ಚರ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳುವರು. ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲದ ಅಮರೇಶ ಕೊಂಡಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಅವರು ತಬಲಾ ವಾದನ ನುಡಿಸುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>