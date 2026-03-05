ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದ ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣ

<p><strong>ಗುತ್ತಲ: 2</strong>5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ದರು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನೆಗಳೂರ, ಬೆಳವಗಿ, ರಾಣೆಬೇನ್ನೂರ ಮತ್ತು ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>’ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲುವಾರು ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಲುವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದರು ಮನವಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕರವೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲೇಶ ಹಾಲಣ್ಣನವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>’ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಸ್ವಚ್ಚತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎರಡು ಕೆರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ</p>.<p>ದೇವಾನಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುತ್ತಲ</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಕೆರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಬೇಕು</p>.<p>ರೇವಣೆಪ್ಪ.ಟಿ.ಆರ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>