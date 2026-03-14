ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆತಂಕ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸಾವಿರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸಾವಿರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹ 4.56 ಲಕ್ಷ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಜನರು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿದ್ದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸರದಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹಾವೇರಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾಗಾವಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ 1,300 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 1,000 ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಾ. 12ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 5,000 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಈಗ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ್ದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಸರ್ವರ್ ಸಹ ಕೈಗೊಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಪಡದೇ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಗಾವಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಲೀಂ ಫರ್ವೇಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮಗೆ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>25 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,56,725 (ಐಒಸಿ– 67,837, ಬಿಪಿಸಿ– 37936 ಹಾಗೂ ಎಚ್ಪಿಸಿ–3,50,952) ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೃತಕ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ದಿನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ 8 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ 850 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಿ ಬದಲು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೇ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕುರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು’ ಎಂದರು. </p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ </blockquote><span class="attribution">ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ</span></div>. <p><strong>ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುರುಪಯೋಗ: ಅಪರಾಧ</strong> </p><p>‘ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>'ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ'</strong></p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 'ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ ದಂಡಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 