ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ: ಇಬ್ಬನಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಉದುರಿದ ಹೂವು

ಹಾನಗಲ್: ಗಿಡದ ತುಂಬ ಹೂವು ಅರಳಿಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 3,150 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾನಗಲ್ ಮಾವು ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಹಾನಗಲ್ ಮಾವು ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಾವು ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ವಿಮುಖವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದೇ ಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಿತ್ತು. ಹೂವುಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು.
ಹೂವು ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬನಿ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಉದುರಿದ ಒಣಗಿದ ಹೂವಿನ ರಾಶಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಗಾಗ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಮಾವಿನ ಫಸಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೂವು ಹೀಚುಗಳಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾವಿನ ಫಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅರಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ಅವಾಂತದಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಹೂವು ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಬ್ಬನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಅಶೋಕ ಕಾಟೇಕರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚತೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಆರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ