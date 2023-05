ಹಾವೇರಿ: ‘ನೋಟಾ’ ಚಲಾಯಿಸಿದ 7,504 ಮಂದಿ

ಸಿದ್ದು ಆರ್‌.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಹಾವೇರಿ: ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ‘ನೋಟಾ’ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು 7504 ಮತದಾರರು ‘ನೋಟಾ’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13,02,683 ಮತದಾರರಿದ್ದು, 10,61,673 ಜನರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 0.70 ಮತದಾರರು ‘ನೋಟಾ’ ಒತ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ನೋಟಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ನೋಟಾ’ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಬಳಿಕ ‘ನೋಟಾ’ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ 60 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 33 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ‘ನೋಟಾ’ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡದವರು ‘ನೋಟಾ’ಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2018ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ನೋಟಾ’ಗೆ 7,743 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (2,062) ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (731) ನೋಟಾ ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.

ಏನಿದು ನೋಟಾ?: ‘ನೋಟಾ’ (NOTA) ಎಂದರೆ ‘ಮೇಲಿನ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ’ (None of the above) ಎಂದರ್ಥ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮತ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ನೋಟಾ’ದ ಮತಗಳಿಗೆ ಸಿಂಧುತ್ವವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ‘ನೋಟಾ’ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಬಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಪಡೆದವರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ನೋಟಾ’ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2013ರ ಚುನಾವಣೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ‘ನೋಟಾ’ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ನೋಟಾ’ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.‌‌

ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ‘ನೋಟಾ’ ಮತಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರ;2018ರಲ್ಲಿ;2023ರಲ್ಲಿ;

ಹಾವೇರಿ;2062;1415

ಶಿಗ್ಗಾವಿ;1089;1336

ಬ್ಯಾಡಗಿ;1469;1491

ಹಾನಗಲ್‌;731;725

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು;1420;1584

ಹಿರೇಕೆರೂರು;972;953

ಒಟ್ಟು;7,743;7504