ಶಿಗ್ಗಾವಿ: 19ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಶಿಗ್ಗಾವಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾ.19ರಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ರಥೋತ್ಸವ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 17ನೇ ವರ್ಷದ ಸರ್ವ-ಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೆ ವಧು–ವರರದಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ನಡೆಯುವ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಊಟ,ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವಿಧ ಧಾಮರ್ಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಒಡೆಯರ್ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮೌಲಾಸಾಬ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರಡಗಿ, ರಮೇಶ್ ಸಾತಣ್ಣವರ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ, ಬಸವರಾಜ್ ಗುದಿ, ಬಸವರಾಜು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಸಪ್ಪ ಬಂಗಿ, ಸಕ್ರಪ್ಪ ಹಣಗಿ, ಬಸವರಾಜ ನಾಗಪ್ಪನವರ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಂಟೂರ, ಈರಪ್ಪ ಶಾಡಂಬಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಂಗಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರಿಶಪ್ಪನವರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಈರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪನವರ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>