ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೈಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ₹ 31 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು:</strong> ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಆರೋಪದಡಿ, ಬಾಲಕನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 ದಿನ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹ 31 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಿತ್ಯಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಆರ್. ಅವರು, ಬಾಲಕನ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬೈಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಹಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಯಲಿಗಾರ ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>