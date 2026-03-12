ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಪ್ಪ ಮುದ್ದಿಯವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ 13 ವರ್ತಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರ ವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 113 ವರ್ತಕರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವರ್ತಕ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಜಿ. ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 113 ಅಂಗಡಿಕಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ 100 ವರ್ತಕರು ವಾರದೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ- ಕೂನಬೇವು ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೇಘಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರೆ 113 ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲು ನಗರದ 12 ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಟ್ಟನಗೌಡ ತೆಂಬದ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕರೇಗೌಡ್ರ, ಅಶೋಕ ಗಂಗನಗೌಡ್ರ, ಗಣೇಶ ಕಟಗೀಹಳ್ಳಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ರಡ್ಡೇರ, ಬಸವರಾಜ ಕಂಬಳಿ, ಗಣೇಶಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ಸಲೀಂ, ಬಿ.ಸಿ. ನಂದೀಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನ, ಎಂ.ಬಿ. ಹೊಂಬರಡಿ, ಶಿವಯೋಗಿ, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮೇವುಂಡಿ, ಲಂಕೇಶ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ಸೋಮನಗೌಡಗೌಡ ಗೌಡ ಶಿವಣ್ಣನವರ, ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಣ್ಣ ಬೆನಕಕೊಂಡ, ಬಿ.ಎಸ್. ಗುಡ್ಡದ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಂಬಿಗಿ, ಬಸಣ್ಣ ಹುಗ್ಗಿ, ಸುರೇಶ ಮಡಿವಾಳರ, ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ತೆಂಬದ, ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಶಿವಣ್ಣವನರ, ರಾಜಶೇಖರ ಬೆನಕನಕೊಂಡ, ನಾಗರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಬಸವರಾಜ ನರಸಗೊಂಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>