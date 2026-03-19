ಬಾಯಿ–ಹಲ್ಲು ನೋವು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುಣ; ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಎಸ್

<p><strong>ಹಾವೇರಿ: ‘</strong>ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋವುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸುತ್ತ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಬಾಯಿ, ಮುಖ ಮತ್ತು ದವಡೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಫೋನ್–ಇನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಾವೇರಿಯ ಹಿರೇಮಠ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು & ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರದ ಬದಲು ಮೃದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ತಂಬಾಕು–ಗುಟ್ಕಾ ಅಗೆಯುವ ಚಟ... ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಳುಕಾದ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಹೂದಿಕೆ (ಕ್ಯಾಪ್) ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹೂದಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ತಡವಾದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆ–ಅಡಿಕೆ–ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಬಿಗಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಚ್ಚೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು. ಚಟವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಓದುಗರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>| ಮಮತಾ, ಹಾನಗಲ್: ವಯಸ್ಸು 55. ಹಲ್ಲುಗಳು ಹುಳುಕು ಬಂದಿದೆ. ನೋವು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರವೇನು?</strong></p>.<p>ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೂರನೇ ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ದಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಹುಳುಕು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ (ಬೇರುನಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಂಬಿಸುವ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ.</p>.<p><strong>| ಬಸವರಾಜ , ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ನನಗೆ 54 ವರ್ಷ. ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಅಗೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹಲ್ಲು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಭಯವಿದೆ. ಪರಿಹಾರವೇನು?</strong></p>.<p>ಹೊಸ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಲ್ಲು ಕೀಳಿಸಿದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೇಡ. ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಅಗೆಯಲು ಹಲ್ಲು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ</p>.<p><strong>| ದಿಲೀಪ್, ಹಾವೇರಿ: ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಲುಕಿ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ?</strong></p>.<p>ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಬೇರುನಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹುಳುಕಾದ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>| ಶೇಖಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಮುರಿ: ಮಗನಿಗೆ 24 ವರ್ಷ. 15ರಿಂದ 20 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಉಣ್ಣು ಆಗುತ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು?</strong></p>.<p>ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಜ್ಜರಿ, ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದರೆ ಬಹು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ</p>.<p><strong>| ಮಂಜು, ಹಾವೇರಿ: ಬುದ್ದಿ ಹಲ್ಲು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೀಳಿಸಬೇಕೆ?</strong></p>.<p>ಬುದ್ದಿ ಹಲ್ಲು ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಿದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p><strong>| ಸಹದೇವಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಮೆಡ್ಲೇರಿ: ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿ, ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು?</strong></p>.<p>ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಹುಳುಕಾದ ದವಡೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರುನಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>| ಕವಿತಾ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಹಾರವೇನು ?</strong></p>.<p>ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>| ಸುನೀತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಎರಡು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಆಗಿ, ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು?<br>ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ. ಬೇರುನಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹುಳುಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲ್ಲು ಕೀಳಿಸಬೇಕು</strong> </p>.<p><strong>| ರಾಮಣ್ಣ, ಬ್ಯಾಡಗಿ: ನನಗೆ 65 ವರ್ಷ. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಿಂಡಿ ಇದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾದ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ</strong></p>.<p>ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಅದುವೇ ಸೋಂಕು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ </p>.<p><strong>| ಮಂಜುನಾಥ, ಹಾವೇರಿ: ಅಡಿಕೆ–ಎಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಸಡು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೊಳೆತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p>.<p>ಎಲೆ–ಅಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಚಟವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಂಪಾದ ವಸಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿದೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ</p>.<p><strong>| ಚಂದ್ರಶೇಖರ: ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?</strong></p>.<p>ತಂಬಾಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ತಂಬಾಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>| ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾವೇರಿ: ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿನಿಂದ ನೋವು ಇದೆ. ಬಿ.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಮಧುವೇಹ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲು ಕೀಳಿಸಬಹುದಾ?</strong></p>.<p>ಬಿ.ಪಿ., ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೂ ಹಲ್ಲು ಕೀಳಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಯಬಹುದು</p>.<p><strong>| ಕಿರಣ್, ಹಾವೇರಿ: ಬಲಗಡೆಯ ದವಡೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ನೋವು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನು?</strong></p>.<p>Cut-off box - ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ \n‘ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದರೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಝಂಡು ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.\n‘ನೋವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬಂದಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅತಿಯಾದಾಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ ಮಾತ್ರೆ ಪಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು’ ಎಂದರು.\n</p>.<p>Cut-off box - ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ\n* ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ) ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ \n* ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.\n* ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.\n* ಪ್ರತಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಷ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ\n* ತಂಬಾಕು ಗುಟ್ಕಾ ತಂ'ಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.\n</p>.<p>Cut-off box - ‘ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾದ ದವಡೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ’\n‘ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದವಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.\n‘ದವಡೆಯನ್ನು ಮರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.\n</p>.<p>Cut-off box - ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಳಾಸ\nಹಿರೇಮಠ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು & ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್\nಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾವೇರಿ\nಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ (ಭಾನುವಾರ ರಜೆ)</p>.<p>Cut-off box - ಬಾಯಿ–ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ\n* ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಬೇಗನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೃದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
* ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
* ಫಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಗುಟು ಆಹಾರದಿಂದ ವಸಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
* ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲಿನಿಂದಲೂ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ 
* ಅತಿಯಾರ ಖಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. 