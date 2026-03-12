ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನ

<p><strong>ಮುಂಡಗೋಡ</strong>: ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಪಟ್ಟಣದ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಕೆರೆಯ ಸನಿಹದ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದರಿಂದ, ಹಲವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಬೈಕ್, ಸೈಕಲ್, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳು ಓಣಿ ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೊಡೌನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಟಿಪಿ ಬಂದವರು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿತರಣೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮಹೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಒಟಿಪಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 300 ರಿಂದ400 ಜನರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಒಟಿಪಿ ಬಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಓಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ ಓಶೀಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>