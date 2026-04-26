<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: 'ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p><p>'ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಹಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಯಾವ ಪಕ್ಷ, ಯಾವ ನಾಯಕರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂರಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.</p><p>ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>'ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಲಾದರೂ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>