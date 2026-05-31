ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠಾಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂರ್ವವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಬಿ.ಆರ್.ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಗರದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶನಿವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ನೂತನ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ 24X7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಣ್ಣ ಹಲಗೇರಿ. ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಕೆರೂಡಿ, ಸುರೇಶ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ವೀರೇಶ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಲಮಾಣಿ, ಶಂಕರ್ ದಮ್ಮಳ್ಳಿ, ಜಯಪ್ಪ ಚವ್ವಾಣ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತ್ ಗೌಡ ಅವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈಡೇರಿಸಲಾಗವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ. ಲೋಕೇಶ, ಸಿಪಿಐ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>