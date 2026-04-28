ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ: ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಿ. ಶಾಂತಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಜಯದೇವ ಅಸುಂಡಿ, ಅನಂತ ಇಟಗಿ, ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ, ಮಲ್ಲೇಶ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಯಶವಂತ ಮೆಡ್ಲೇರಿ, ವಿನಾಯಕ ಬೆಲ್ಲದ, ಕೋಟೇಶ ವರ್ದಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ, ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಸಾದ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ, ಶಿವಾನಂದ ನಂದಿಗಾವಿ, ರೂಪೇಶ ಹಾವನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>