ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಟೊ ಬಳಕೆಯ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ (ಸಿಲೆಂಡರ್) ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಟೊ ಕಾಲೊನಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ನಗರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಕೆರೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2000 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೊಗಳು ಇವೆ. ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರ ಯುವಕರು ಆಟೊ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಟೊ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹65 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ₹120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಲದ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟೊ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>.<p>'ಆಟೊ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನಿಲದ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ವಸತಿ ರಹಿತ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಕಾಲೊನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿನಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>