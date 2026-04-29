ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2500 ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದ್ದು, ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಟಾಪ್ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆೌದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಕೆಂಪಹನುಮಣ್ಣನವರ, ವಿನಯ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ, ಮನೋಜ್ ಚುಲ್ಕರ್, ರಮೇಶ ಪೂಜಾರ, ವೀರೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಂಜುಣ್ಣ ಗಳಗನಾಥ, ಉಮೇಶ್ ತಿಳುವಳ್ಳಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಪಾದದೇವರಮಠ, ರಾಜು ಓಲೇಕಾರ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕೆ, ರವಿ ಕೆರೊಡಿ, ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>