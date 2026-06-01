ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಆಧುನಿಕತೆಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ, ಎಗ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಫ್.ವೈ. ಇಂಗಳಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಕೆರೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿಯವರು ಕೇಕ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಎಗ್ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಳಪೆ ಪದಾರ್ಥ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಗರು ಮೈಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೂಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ಬೇಕರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮೈದಾ ಬಳಿಸಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದ ಕೇಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ, ಪುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಫ್.ವೈ. ಇಂಗಳಗಿ ಅವರು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮನವಿಯಂತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರ, ಬೀದಿ ಬದಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವವರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈರಣ್ಣ ಹಲಗೇರಿ, ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ, ವೀರೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರ, ಶಂಕರ ಪೂಜಾರ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಲಮಾಣಿ, ಶಂಕರ್ ಡಮ್ಮಳ್ಳಿ, ಜಯಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ, ಪ್ರವೀಣ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-22-1310949448</p>