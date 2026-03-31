ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾ.31 ಮತ್ತು ಏ.1 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ - ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬ ಸಿಸಿಟಿ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪಾತ್ರ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಗಳಗಳ ವಿರುದ್ದ ಪಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ, ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನದಳದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಧ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವುದು. ವಿವಿಧ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನೇರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>