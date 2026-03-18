ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ₹ 56.97 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟು ₹ 56.97 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ₹ 1.77 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. 
ನಗರಸಭೆಯ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಅನಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯು ಹೊಂದಿದೆ.

ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 7.54 ಕೋಟಿ, 24/7 ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಸರಬುರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹ 5.75 ಕೋಟಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹2.55 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ₹ 3 ಕೋಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 4.61 ಕೋಟಿ , ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ , ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹ 7.14 ಕೋಟಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ₹1 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹ 3 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಮಿರ್ಸಲು ₹ 20 ಲಕ್ಷ , ನಗರಸಭೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲು ₹ 9.62 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾಮಿರ್ಕರ ವೇತನ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 9.62 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ನೀಡಲು 20 ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ₹ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಲೀಕರಕ್ಕಾಗಿ ₹ 40 ಲಕ್ಷ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುಕ್ಷತೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಲು ₹ 12 ಲಕ್ಷ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ವೃತ್ತ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಕಸವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಗರವನ್ನು ಕಸ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಫ್.ವೈ. ಇಂಗಳಗಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಎಇಇ ಎಸ್.ಬಿ