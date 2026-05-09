ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ: ಶಿವಣ್ಣನವರ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕೊಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ₹ 3 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬದಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭರಮಣ್ಣ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ದಾನಪ್ಪ ಸೂರಿ, ವೀರನಗೌಡ ಪೊಲೀಸಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುರಬರ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಂಗನವರ, ಹಾಲಪ್ಪ ನಂದಿಗಾವಿ, ಮಾಲತೇಶ, ದಾದಾಪೀರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>