ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಹಸಿರು ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ'ಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಘಟಕ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ‘ಹಸಿರು ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಚ್. ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ನಗರದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು. ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ 10ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದವರೆಗಿನವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೈದೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ಮನೋಜ್ ಸಾವುಕಾರ, ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಎನ್. ದೇವಕುಮಾರ್, ವರ್ತಕ ಗದಿಗೆಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡರ, ಸುಧೀರ್ ಕುರವತ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಹುಳ್ಳತ್ತಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಮನೋಜ ಸಾವುಕಾರ, ರೋಹಿತ್ ಅಗರವಾಲ, ಸುಮಾ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡರ್, ವಿದ್ಯಾ ಕುರವತ್ತಿ, ಸುಮಾ ಉಪ್ಪಿನ, ಪುಷ್ಪಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-22-2104967747</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>