ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಕತ್ತೆಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಕುಪ್ಪಸ ತೊಡಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರಿಸಿಣ–ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿ, ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಳಿ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೇರೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ತಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಸಿಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೇಳದೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂಗ ಆದರೆ ರೈತರು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಯಡೇಯಾಪುರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೇತೂರು, ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರಮಠದ ಆರ್ಚಕ ಶಾಂತಯ್ಯ ಕೊಟ್ನಿಕಲ್ಮಠ, ಕೊಟ್ರೇಶ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ, ಕಪ್ಪತಪ್ಪ ಚಕ್ರಸಾಲಿ, ಚಂದ್ರು ರೊಡ್ಡನವರ, ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರಗರ, ರಂಗನಾಥನಗರ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-22-378079430</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>