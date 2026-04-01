‘ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮಾಡಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ’

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಭದ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ-ಮನೆ ಮನೆಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ 165 ಪೊಲಿಸರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವ್ಯಸನಗಳ ಮುಕ್ತ ವಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಲಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಾಗರೀಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ನಗರವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಹಾಕಿ, 24 ಗಂಟೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮಾತ್ರ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ, ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಪರಚಿತರು ಬಂದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾವಲು ಇದ್ದಂತೆ, ಬೇಗ ಕ್ರೈಂನ್ನು ಪತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ನಗರದ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ಬೀದಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಗಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಗ್ರಿಲ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಎಲ್.ವೈ.ಶಿರಕೋಳ, ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜೆ.ಲೊಕೇಶ, ಸಿಪಿಐ ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್, ನಗರಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಪರಮೇಶ ಡಿ.ಜಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎನ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೋಪಿನ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎನ್. ಹೆಳವರ ಹಾಗೂ ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೇಶ ಮೋಟಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-22-192987470</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>