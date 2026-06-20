'ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯ' - ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ‘ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹುಣಸೀಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಕೆಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೋಳಿವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ತಕ ವಿ.ಪಿ. ಲಿಂಗನಗೌಡ್ರ, ಸಿಪಿಐ ನಾಗೇಶ ಕಾಡದೇವರ, ಲತಾ ನಿಟ್ಟೂರ, ಸಂಚಾಲಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶ, ಪ್ರೊ.ರಾಜಶೇಖರ ಚಕ್ಕಿ, ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರೊ. ತಂಗೆವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ, ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ. ಕಂಬಳಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗಾರ, ಶಿಕಾ ಎಚ್.ಸಿ, ಪೂಜಾ ಚಾವಡಿಮನಿ, ಚಂದು ಗೊಣ್ಣೇರ, ವಿನಾಯಕ ನಾಗರಾಜ ಮಂಗಲೆ, ಹರೀಶ್ ತಳವಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಾರ್ಕಿ, ಅಂಜಲಿ ಲಮಾಣಿ, ಬಿರೇಶ ಲಮಾಣಿ, ಸಚಿನ ಲಮಾಣಿ, ಮಂಗಳಾ ಕುರುಪ್ಪಳವರ, ಬಸವರಾಜ ರಂಗರೆಡ್ಡಿ, ದಿಲೀಪ ಕಂಬಳಿ, ಕವನಾ ಕುಂಬಾರ, ರಾಘು ನಾಯಕ, ಸಂತೋಷ ಉಜ್ಜನಿ, ದೀಪಕ ಮುಡದೇವಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-22-2062428807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>