ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ನಗರ ಹಾಗೂ ಅಡವಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಕಂಪನಿ ಸಮೀಪದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಷಜಂತುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಮನಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಮುದ್ಗಲಮಠ, ನಂದೀಶ್ ಕೊರಿಶೆಟ್ಟರ, ಮಾಲತೇಶ್ ಅಂತರವಳ್ಳಿ, ಉಜ್ಜಪ್ಪ, ಚೇತನ್ ಕೊಪ್ಪದ, ಕರಬಸಪ್ಪ ಮಾಳೋದೆ, ಮುತ್ತು ಕುಂಬಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಚಲವಾದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಾವರಗುಂದಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಗಾದವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಿಂಗಾಡೆ, ಅಂಬಣ್ಣ ಚಲವಾದಿ, ಬಸವರಾಜ ಚಕ್ರಸಾಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಡಿವಾಳ, ನಾಗರಾಜ ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಹನುಮಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸಾಲಿಮನಿ, ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಹಿರೇಮಠ, ಚೇತನ್ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಸುನೀಲ್ ಮಳಗಿ, ಸಂಜಯ್ ಹಿರೇಮಠ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಸನ, ಸಂಗಮ್ ಬೆಂತೂರ್, ಪ್ರಕಾಶ ಮಂಟೂರು, ಗಿರೀಶ್ ಮಾಳೋದೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-22-669617946</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>