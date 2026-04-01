ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ, ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ನಕಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲು ದಂಧೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ, ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಕುರುವತ್ತಿ, ಬೇಲೂರು, ಹರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರು ಖುದ್ಧಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ಯಕ್ಲಾಸಪುರ, ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರ, ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ನಕಲಿ ಸಹಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಪ್ಪ ಬಾತಪ್ಪನವರ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.86/A ನ ಉತ್ತರ -ದಕ್ಷಿಣ 60 ಅಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ 40 ಅಡಿ ಉದ್ದಳತೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್.ಯು.ಡಿ. 535 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. 91 ಅನ್ವಯದ 25-12- 2025 ದಿನಾಂಕದಂದು ನಮೂದಿಸಿದ ನಕಲಿ ನಿವೇಶನದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಬದಲಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೆಸರು ಬರೆದ ಸಹಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಕಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಸಾಪುರ, ನೂಕಾಪುರ, ವೈ.ಟಿ.ಹೊನ್ನತ್ತಿ, ವೈಟಿ ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ಸೋಮಲಾಪುರ, ಹಿರೇಬಿದರಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ, ಹರನಗಿರಿ, ಮಣಕೂರ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಗೋಡಿಹಾಳ, ಕೂನಬೇವು, ಕರ್ಜರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 2800 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು ನೇರವಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನತೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-22-1439388471</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>