ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂ ಅರಳಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೆಂಪು ಹೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಚಳಗೇರಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮಾಕನೂರು, ಹಲಗೇರಿ, ಹೊನ್ನತ್ತಿ, ತುಮ್ಮಿಕಟ್ಟಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ಐರಣಿ, ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಸಸ್ಯದ ಹೂವುಗಳು ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊಬಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಐಬಿ ದ್ವಾರದ ಮುಂದಿನ ಆವರಣ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳವಿಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ, ವಿನಾಯಕನಗರದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯಾನ, ಬಿಇಓ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಕೆಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಕೆ.ವಿ.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಸ್ತೆ, ಬೀರೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಬಳಿ, ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಹೂಗಳು ಹೂವಿನ ಹಂದರ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೂಗಳು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಂಕರಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಜ್ವಾಲೆ, ಬಸವನ ಹೂ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಕೇಸರಿ (ಶಶಂಕರಿ)ಮರವೆಂದೂ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಮರ, ಕೆಂಜಿಗದ ಗಿಡ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಚರ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಪೋನಿಯಯಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಂಬೋಯಾಂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹೂಗಳಿಂದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಎಂತಲೂ, ಇದರ ಹೂಗಳು ಗುಲಾಬಿಯ ಛಾಪು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಎನ್ನುವರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಊರಿನ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕೇಂಕೇಸರಿ ಮರದ ಹೂ ಹಾಗೂ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಂದರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿಗೆ ಅಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನ ಹೂಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿಸಲು, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ವಿಭಜಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ರಂಗು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಎತ್ತು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಕರಿ ಬಿಡುವಾಗ ಎತ್ತುಗಳ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಶೃಂಗರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯಂತೆ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಥವಾ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಮರಗಳು ಇಂದು ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮೊದಲು ಈ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಮರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ