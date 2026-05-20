ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಸನ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಾಬಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಟ್ಟುರೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ ಸಾಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜನರು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ, 'ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈನ್ ಎಳೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುರುಗೇಶಣ್ಣ ಬೇತೂರು, ಗಣೇಶ ಸಾಲಿಮನಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಮುದಗಲ್ಮಠ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇಚ್ಚಂಗಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಗಚ್ಚಿನಮಠ, ಕೊಟ್ರೇಶ ಹಾದಿಮನಿ, ಕೋಟೆಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ, ಚೇತನ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ, ಹನುಮಂತ ದೊಡ್ಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>