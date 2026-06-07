ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾನಿ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಮೇತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಳೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೇ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಆಂಡ್ ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಕೆಲಕಾಲ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂನಬೇವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕಳೆ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡುಗಳು ಒಡೆದು ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಕೂನಬೇವು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-22-585652850</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>